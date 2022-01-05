Abdullah Avcı ve Edin Visca şampiyonluk için buluşuyorlar

Başakşehir’de geçirdikleri 5 sezonda 3 kez mutlu sonun kıyısından dönen ikili Abdullah Avcı ile Edin Visca, Süper Lig kupasını Trabzonspor’da birlikte havaya kaldırmak için bir araya geliyor.

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Trabzonspor’da yılın transferi için artık saatler sayılıyor. Zirvede İstanbul'un 3 büyüklerine çift haneli puan farkları atan bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında kadro kalitesi bakımından kendisine en yakın rakibi olan Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın transferini bekliyor. Fırtına, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için turuncu-lacivertlilere 3 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro da şampiyonluk bonusu ödeyecek.

İMZAYA BEKLENİYOR

2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak Visca, eski hocası Abdullah Avcı'yla da yeniden buluşacak. 2011'de geldiği Başakşehir'de Avcı ile birlikte 2014-2019 arasındaki 5 sezonun 3'ünde şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Visca, hocasının ayrılmasından sonra 2019-20 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı. Tecrübeli yıldızın, Trabzonspor çatısı altında hocasıyla birlikte kupa kaldırmak için teklifi kabul ettiği ve imzaların kısa sürede atılacağı öğrenildi.