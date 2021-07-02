Abdullah Avcı ve yabancı kuralı: Sörloth, Uğurcan Çakır ve sistem

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İstanbul'daki kamp öncesinde basın toplantısı düzenledi. Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yeni sezonun hem kendileri için hem de Türk futbolcu için hayırlı geçmesi dileğinde bulundu.

Avcı sözlerine, “15 Mayıs ligin son haftasını oynayıp genel bir değerlendirme yaptık geçen seneyle ilgili, 6.5 aylık sürecin nasıl geçtiği ile ilgili. Sonra 43 günlük tatil dönemi. Bunun büyük bölümü ekiple, yöneticiler scout ekibi geçen yıl planladığımız gibi çalışarak kısa bir tatil yaparak Pazartesi günü hem sağlık kontrolleri hem oyuncuların testleri ve adaptasyon antrenmanları ile geçirdik. 4-14 Temmuz Riva ardından 3 günlük izin ve 18-29 Temmuz arasında tekrar Riva'da kampın ikinci aşaması. Hazırlık maçlarının daha çok olduğu ikinci dönem. 5 Ağustos Avrupa Kupası ve 13 Ağustos’ta başlayacak ligimizin hazırlıklarına start verdik. Türk futboluna ve hepimize hayırlara geçmesini diliyorum” diyerek başladı.

“SORLOTH BUYURSUN GELSİN”

Trabzonspor'un uzun zamandır gündeminde olan eski oyuncusu Sörloth ile ilgili, “Buyursun gelsin” diyen Abdullah Avcı, “Mayıs ayında da söyledim. Buyursun gelsin. Süreci başkan takip ediyor. Gelişmeler nasıl olacak, süreç nasıl gelişecek bekliyoruz” dedi.

Avcı, yeni transferlerle alakalı da “Yaşlı değil deneyimli oyuncu alıyoruz” değerlendirmesini yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şampiyon olabilmek için bu ligde 5 senedir yarışan bir teknik direktörüm. 5 senedir puan ortalaması en yüksek hocalardan bir tanesiyim. Bunu bu kulüpler sağladı. Bundan iki sene önce Başakşehir 2.3 ile, ondan evvelki sene Galatasaray 2.2 puan ortalaması ile şampiyon oldular. Biz 32 haftada 2.3'ün üstünde puan ortalaması aldık. Bunun bizi nereye götüreceğini zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Biz onun için deneyimli oyuncu alıyoruz. Oyuncunun yaşı yoktur, deneyimi, tecrübesi ve aklı vardır. Hamsik çok büyük karakter büyük oyuncu. Türk futboluna veya bizim içimizdeki oyuncu grubuna da çok şeyler katabilecek bir oyuncu. Karşılıklı birbirimizle konuşmalarımız oldu. Hamsik burada performansı ile Türk futboluna neler verebileceğini göstermiştir.”

“UĞURCAN ÇAKIR GİTSE DE KALSA DA HEYECANI AYNI”

Bu sezon Avrupa’ya transfer olması beklenen kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili de konuşan Avcı, “Uğurcan ile buraya gelmeden bir saat evvel konuştuk. Avrupa Şampiyonası'nın Milli Takımımız adına performansı en yüksek oyunculardan bir tanesiydi. Onun adına belki sevindik ama Milli Takım adına üzüldük. Ama bu uluslararası tecrübeler, uluslararası arenalar ve turnuvalarda olmak başka bir deneyim. Biz her türlü hazırlıklıyız. Bir oyuncumuzun altyapıdan çıkıp Avrupa'ya transfer olması ve kulübümüze ekonomik olarak katkı koyması çok önemli. Bunun kararını kulübümüz, başkanımız verecek. Uğurcan bugün ne karar verilirse verilsin, işine son derece odaklı. Gitse de kalsa da burada devam etse döneceğini çok iyi biliyorum. Keyfi de son derece yerinde. İzinden sonra gitmezse bizimle aynı heyecanla olacağını çok net biliyorum” değerlendirmesini yaptı.

“YABANCI KURALI OYUNCULARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYACAK”

Avcı, yabancı kuralının oyuncuların gelişime katkı sağlamayacağını belirterek, “Bu sorunun aslında bana sorulması beni rahatsız ediyor. Bu tür kurallar, kanunlar, yerli oyuncunun gelişimini geliştirmez, tıkar. Bununla ilgili yapılması gereken detaylarla ilgili çalışmalar da yaptım. 6 artı 2'ler 5 artı 3'ler gördük. Bunların hiçbiri gelişime katkı sağlayamaz. Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece, kendi alt liglerine eğitim amaçlı uygulama ve denetleme, yapmadığın ve liglerin organizasyonunu doğru yapmadığın sürece biz bunu konuşmaya devam edeceğiz ve bu bize zarar verecek. Belki farklı oyuncular kullanmak zorunda kalacağız. Yaş ortalaması belki yüksek oyuncu almak durumunda kalacağız. Belki bir sene sonra bu kural tekrar değişecek. Onun için yapılması gereken eğitim, yatırım, denetleme, uygulama, rekabet ortamında alt liglerin organizasyonu” ifadelerini kullandı.