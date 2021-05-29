Abdullah Avcı’dan Abdülkadir Parmak kararı

Daha önce disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı kalan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, takıma geri döndü. Bordo-mavililerde başarılı futbolcunun affedildiği ve yeni sezon kampında takıma dahil olacağı duyuruldu.

Karadeniz ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.”