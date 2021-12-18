Abdullah Avcı’dan anlamlı hareket: ‘Hep beni çağırıyorlar ama…’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor galibiyetinden sonra kendisini tribünlere çağıran taraftarların çağrısına anlamlı bir jestle karşılık verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 17. haftasında Hatayspor’u 2-0 yenen Trabzonspor, iç sahada üst üste 5. galibiyetini elde etti. Tribünleri dolduran binlerce Trabzonspor taraftarı, maçtan sonra teknik direktör Abdullah Avcı’yı alkışlarken, tecrübeli teknik adamdan anlamlı bir hareket geldi.

Taraftar çağırdı; Abdullah Avcı, tüm tribünleri teknik ekibiyle dolaştı! #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/BTVWd5FwCR — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 18, 2021

Saha kenarına gelerek teknik ekibini de yanına çağıran Abdullah Avcı, tüm tribünleri mesai arkadaşlarıyla beraber dolaştı ve taraftarlara onları alkışlamalarını işaret etti. Ardından yayıncı kuruluş mikfronlarına konuşan Avcı, “Taraftara teşekkür ediyorum. Her hafta beni çağırıyorlar ama bu perdenin arkasında bir sürü insan var. Benimle beraber çalışan ekip. Ben çağırılıyorum ama benim altımda 8-10 tane beraber ürettiğimiz, tartıştığımız ama Trabzonspor menfaati için hareket ettiğimiz bir şey var. Bu şehir çok güzellikleri hak ediyor. Ekibime de yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.