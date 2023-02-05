Abdullah Avcı’dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım
Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, sosyal medyadan maçla ilgili bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam İstanbul’da fırtına var.” ifadelerini kullandı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. (AA)
Bu akşam İstanbul'da #fırtına var.
— Abdullah AVCI (@Abdullah_M_AVCI) February 5, 2023
(AA)