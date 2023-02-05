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Abdullah Avcı’dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, sosyal medyadan maçla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Abdullah Avcı’dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam İstanbul’da fırtına var.” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. (AA)

(AA)

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