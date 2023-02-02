Abdullah Avcı’dan Galatasaray mesajı: O maçın senaryosu…

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor galibiyetinden sonra değerlendirmelerde bulundu. Takımın performansını ve Galatasaray maçı hakkında konuşan Avcı, sakatlanan Marek Hamsik hakkında da açıklamalar yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçı daha önceden de koparabilecekleri bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin topa sahip olarak oyun kuran bir takım olduğunu ve bunu önlemeyi planladıklarını belirterek, “Bunun için baskıları doğru ve şiddetli yaptık. Merkezden direkt topları kazanıp oynadık. 45 dakika oyun istediğimiz gibi gitti. Sayılmayan goller oldu. Uzatmanın 7-8 dakikalık bölümünde yaşadığımız sıkıntılar vardı. Devreye 1-0 önde girdik.” dedi.

“27 AY KOŞULSUZ DESTEK VERDİLER”

İkinci yarıya Bartra’nın kasık ağrısı, Abdülkadir Ömür’ün de başının dönmesiyle mecburen iki değişiklik yaparak başladıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

“Oyun formasyonunda değişiklik yaptık. İkinci yarı da pozisyonlar yakaladık. Topa biraz daha fazla sahip olabilirdik ama rakibin sahaya dağılımı iyiydi. Çok pozisyon vermedik ama daha önceden maçı koparabilirdik. Son dakikada attığımız golle 2-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 36 maçtır sahamızda maç kaybetmiyoruz. Burada en büyük etkenlerden biri Trabzonspor taraftarı. Bize inanılmaz destek veriyorlar. ‘Transfere ihtiyacımız yok, taraftara ihtiyacımız var’ dedik. 27 ay koşulsuz destek verdiler, şampiyonluk yaşadık, istatistik rekorları kırdık. Onların duygularını anlıyoruz. Gomez, Trezeguet, Djaniny gol kaçırdı. Taraftar duygusunu anlıyorum. Oyun olarak da bu oyunculardan faydalandık. Gol kaçırdık ama maç bittiği zaman değerlendirmesini biz, oyuncu, taraftar, medya yapıyoruz. Bitsin ondan sonra yaparız. Bizim önümüzde duran Türkiye Kupası, Konferans Kupası var. Yüksek enerji ve özgüven açısından bu maçlar önemli.”

“HAMSIK’E 1 HAFTA SONRA GEL DEDİM”

Sakatlığı bulunan Marek Hamsik’in durumuna ilişkin de Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“Hamsik, hem Dünya futbolu hem Trabzonspor tarihinin özel oyuncusu, insanı. Yaş ilerlerken müthiş profesyonel olmasına karşın böyle sakatlıklar oluyor. MR, çekildikten sonra 4-6 hafta tedavi ve çalışma sürecine ihtiyacı olacaktı. İlk hafta tedavi, buz ve dinlenme dönemi olacak, 2-3 gün izin istedi. Ben ‘7-8 gün git. 1 hafta sonra gel’ dedim. Saç stilini değiştirdiğini bilmiyorum. Döndükten sonra beraber ne yapmak istediğiyle alakalı biz ona yardımcı olacağız. Trabzonspor, ondan her türlü faydalanmak ister. Oynayacaksa da, bırakacaksa antrenör olarak vizyon, deneyimi olarak ondan faydalanmak ister. Geldikten sonra yemek yiyeceğiz. Ondan sonra sağlıklı bir karar veririz.”

GALATASARAY DERBİSİ

Avcı, hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda oynayacaklara maça ilişkin ise, “Galatasaray, istim üzerinde çok iyi gidiyorlar. Enerjileri son derece iyi ve bu şekilde devam ediyorlar. O maçın senaryosu, anı, dakikası çok farklı olacak. Bir önceki maçlarda karşılaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun zamandır kazanıyorlar. Biz de gidip kazanmak istiyoruz. Umarım biz de iyi sonuçla oradan kazanarak döneriz.” ifadesini kullandı. (AA)