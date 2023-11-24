Abdullah Avcı’dan “Öğretmenler Günü” ziyareti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Trabzon'da öğretmenler günü ziyareti gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Abdullah Avcı’nın ilk ziyaretini Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu’na yaptığı ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı belirtildi.

‘ÖĞRETMENLERİMİZİN BÜYÜK EMEĞİ VAR’

Öğretmenlerle bir araya gelen Avcı, “Hem eğitim hem spor hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Avcı, daha sonra Trabzon Spor Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutlayıp çiçek hediye etti.

Avcı, aralarında milli sporcuların da bulunduğu öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi. (AA)