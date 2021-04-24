Abdullah Avcı’dan Serie A örneği: ‘Oyuncularıma rica etmedim, emrettim’

Süper Lig 37. haftasında Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenen Trabzonspor 5 maç sonra galip gelirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi.

Fatih Karagümrük’ün oyun sistemini öven ve değişik bir plan uyguladıklarını söyleyen Abdullah Avcı, meslektaşı Francesco Farioli’nin oynattığı futbol hakkında olumlu ifadeler kullandı.

İşte Abdullah Avcı’nın maç sonu açıklamaları:

“Galip gelmek tabii ki iyi hissettiriyor ama bu oyun artık akıl oyununa döndü. Dünya futbolu çok değişiyor. Bugün oynadığımız Karagümrük ligin organizasyonu olan bir takımı. Bugün 3-5-2 ile başlayıp 4-3-3’e döndüler. Eskiden ‘büyük takım kendi oyununu oynar’ falan denirdi. Bunlar kalktı. rakibe göre, plana göre bunlar değişebilir.”

“FARIOLI’Yİ TEBRİK EDİYORUM”

“Bugün tamamen topa sahip olmayı felsefe edinen bir hocaları var. Alanya’da da aynı şeyi görüyorduk. Tebrik ediyorum. Ama bunlara karşı plan değişebiliyor. Bugün topun daha fazla onlarda kalacağını biliyorduk. Sassuolo takımı Inter’le oynadığı zaman iki maçın toplam topla oynama oranları Sassuolo’da yüzde 70, Inter’de yüzde 30’du. Seni geniş alanda yakalamak istiyorlar. Biz merkezi kapalı tutan, bazen geçiş, bazen geçtikten sonra set oyununu oynayabilen bir takım olmamız lazım.”

“RİCA ETMEDİM, EMRETTİM”

“Oyuncularım bunu sabırla oynadılar bugün. Hatta rica etmedim, emrettim merkezi kapatmalarını. İkinci yarının 45’le 50 arası Karagümrük devreye girdi. Ama onun dışında ilk yarıda oyunu kopartabilirdik. İkinciyi bulduktan sonra daha akıllı, topa sahip olan, rakibe fazla bir şey vermeyen bir takımdık. Hem taktiksel olarak beni mutlu etti. Oyuncuları tek tek ayırmak istemiyorum ama taktiksel disipline uydukları için hepsini tebrik ediyorum.”

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ABDÜLKADİR PARMAK AÇIKLAMASI

Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak ile ilgili gelen soru üzerine Avcı, “Trabzonspor camiası yapısı, ruhu gelenekleriyle büyük camiadır. Çalışan teknik adamlar, bizler, yöneticiler ve oynayan oyuncular için bu camiada bulunmak, yer almak çok büyük fırsattır. Onun için ben özellikle teknik adam olarak hem oyun organizasyonuna hem grup enerjisine son derece dikkat eden birisiyim. Ben forması için 1 dakika bile olsa bütün gücüyle, niyeti ve performansıyla oynayacak oyuncularla çalışmayı tercih ederim” diye cevap verdi.