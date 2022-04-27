Abdullah Avcı’dan Trabzonspor taraftarına çağrı! Son antrenmanda…

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü düzenlenecek antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak, davette bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Sahadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan bordo-mavililer de hazırlıklar sürüyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, cuma saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'ndaki antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak destek çağrısında bulundu. Avcı, “Sene başından itibaren, tribünlerde, dışarıda, bana, ekibe ve takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu, hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme, beraber olma talebiniz oldu. Sizin bu talebinize cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de orada görmeyi bekliyorum” dedi.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'dan mesaj var! Cuma günü saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'ndaki antrenmanımız tüm taraftarlarımıza açık! Haydi büyük maç öncesi son antrenmanda buluşalım! #ŞAMP1 pic.twitter.com/i8zXO6JLfL — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2022