Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! ‘Visca’yı tabi ki isterim’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Altay maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken gündemde olan Visca ismi ile ilgili de düşüncelerini açıkladı.

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Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu Altay’ı 2-1 ile geçerken teknik direktör Abdullah Avcı’dan Visca transferi için açıklama geldi. Maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam devre arasında gerçekleştirilecek transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. İşte Avcı’nın açıklamalarından öne çıkanlar:

‘ERKEN GOL BULDUK, OYUN YİNE DALGALANDI’

“Zor maç olacağını ifade etmiştim. Maçı oynarken, tercihleri kullanırken, formasyonu değiştirdik. Erken de gol bulduk. Oyun ondan sonra yine dalgalandı. Hep kazanma duygusuyla, bazen oyundan kopma yaşadık. Sonrasında yine bir hamle yaptık. Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. İddia ederek söylüyorum, sadece 3 puan aldık, başka bir şey kazanmadık. Hedefe giderken, geriden gelip kazanmak da önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve çok seviyorum. İyi bir aileyiz.”

‘İKİ OYUNCU DAHA PLANLIYORUZ’

“Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene ‘İyi ki Trabzonspor var’ diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Transfer çalışmaları devam ediyor. İki oyuncu daha planlıyoruz. Sol bek transferi istiyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşu yapabilecek kenar oyuncusu almayı düşünüyoruz.”

‘VISCA ŞU ANDA RAKİBİM’

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın gündemde olup olmamasıyla ilgili olarak, “Visca'yı da Bosna'dan A2 milli takımından tespit edip almıştık. Çok sevdiğim bir oyuncu, o da bana saygı duyuyor, ve şu an rakibim.. Visca’yı tabi ki isterim. Ama benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü, mukavelesi birçok detay var. Önce bir maçı kazanalım sonra bakarız”

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