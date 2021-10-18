Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe maçı sonrası futbolcularla yaptığı konuşma yayınlandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe galibiyeti sonrası oyuncularına yaptığı konuşma yayınlandı.

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Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği maçın öncesinde ve sonrasında Abdullah Avcı’nın oyuncularına hitap ettiği bir video yayımladı.

Atatürk’ün, ‘Ne mutlu Türk’üm’ diyene sözleriyle başlayan videoda şehir insanının günlük yaşantısı ve Trabzon’un kendine has yöresel görüntüleri yansıtıldı. Görüntülerin son bölümünde ise bordo-mavili taraftarların takımlarını stadyuma uğurlamaları ile birlikte Abdullah Avcı’nın maç öncesi ve sonrası oyuncularına yaptığı konuşma yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi futbolcularına, sahaya çıktıkları zaman oyun nasıl giderse gitsin, oyun planlarına sadık kalmaları gerektiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sahaya çıktığımızda sonuç nasıl giderse gitsin, oyun nasıl giderse gitsin biz oyunda hep aklımızla ve planlarımızla kalacağız. Biz bunu hep gerçekleştirdik ve geri dönüşler yaptık. Hep oyuna sadık, beraber hareket eden, beraber düşünen, beraber mücadele eden beraber meydan okuyan bir takım olduk.”

Abdullah Avcı, maç sonrası ise futbolcularına şöyle seslendi:

“Benim burada bir senem oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu duyguyu yaşattınız. Bu çok güzel. Lütfen oyunda aklınız olsun çok güzel şeyler yapacağız. Bunu yaşattığınız için Trabzon ailesine, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.”