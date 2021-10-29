Abdullah Avcı’nın gözü rekorda

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 26 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu kırmak için emin adımlarla yoluna devam ediyor.

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Trabzonspor, 1983-84 sezonundan sonra ilk şampiyonluğu için iddialı, azimli ve kararlı. Yenilgisiz lider Trabzonspor'da teknik patron Abdullah Avcı, bu tarihi bir başarıyı, 26 yıllık rekoru kırarak taçlandırmak istiyor.

Bordo-mavililerin ligde üst üste kaybetmeme rekoru 26 maçla Şenol Güneş'e ait. İki sezonu kapsayan rekor 1995'ten bu yana kırılamıyor. Trabzonspor, Rize maçına ligde 22 maçlık yenilmezlik serisiyle çıkıyor. Avcı hem 3 puanı hem de rekora bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Tecrübeli hoca, Fırtına'nın dış sahalardaki yenilmezlik serisini de kulüp rekoru olarak 23 maça çıkarmıştı.

İŞTE REKOR FİKSTÜRÜ

Bugün – Çaykur Rizespor

6 Kasım – Beşiktaş (D)

22 Kasım – Gaziantep FK

28 Kasım – Karagümrük (D)

4 Aralık – Adana Demirspor