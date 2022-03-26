Abdurrahim Albayrak: Kerem Aktürkoğlu’nu alışımın hikayesini anlatsam, şaşırırsınız

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün divan toplantısında açıklamalarda bulunup, “Buradan el ele kol kola ayrılmamızı diliyorum. İnşallah bayram havasında geçer" derken Kerem Aktürkoğlu transferinin de perde arkasını anlattı.

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Galatasaray Kulübü 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında söz alan Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Albayrak, olağan genel kurul toplantısındaki konuşmasına basın mensuplarının salona alınmaması ile ilgili başladı.

Basın mensuplarının kenara atılmaması gerektiğini vurgulayan Albayrak, “Yağmur, çamur demeden bizi her yerde takip eden basın mensupları keşke burada olsaydı. Yarın öbürgün kulübün sponsorluk anlaşmaları olacak. O zaman da basın mensuplarına ihtiyaç olacak. Keşke başkanım Burak Elmas başka bir karar alsaydı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü eski başkanı merhum Mustafa Cengiz ile gece gündüz sarı-kırmızılı kulüp için çalıştıklarını vurgulayan ve kendi dönemlerinde yaptıkları birçok projeyi hatırlatan Albayrak, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı transferine de değindi.

“HATALARIMIZ DA TABİ Kİ VARDIR”

“Başkanım ilk ameliyattan çıktığında, gözlerini ilk açtığında, ‘Abdurrahim, bankaları ne yaptın?' dedi. Öyle bir Galatasaraylı başkandı. 3,5 yıl içerisinde yaptıklarımız var ancak hatalarımız da tabii ki vardır. Zaman zaman eleştiri alıyorum. Bütün eleştirilere saygım sonsuzdur. Boynum kıldan incedir.”

“KEREM’İ VE BABASINI HER HAFTA ARADIM”

“Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan alışımın hikayesini anlatsam, şaşırırsınız. Çok iyi takip ediyordum. Erzincanlı olan genel müdür yardımcımı Erzincan’a gönderdim. Kerem'i kafaya koymuştuk. Kerem’i her hafta aradım, babasını da aradım. Babası da Rizelidir. Geçen sene 850 bin TL’ye oynadı. Galatasaray’a çok büyük katkısı olacak. Bütün Galatasaraylıların gurur duyduğu bir sporcu. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Bir Taylan Antalyalı olayı vardı, çok büyük kulüpler devreye girmişti. İnşallah Taylan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bugün barış içerisinde geçmesini dilediğimiz mali kongrenin bütün Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”