Abdurrahim Albayrak maç sonu çılgına döndü: Adalet istiyoruz adalet!

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-1’lik Ankaragücü yenilgisi sonrasında stat dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak son derece sinirli şekilde “Adalet istiyoruz adalet” diyerek bağırdı!

Abdurrahim Albayrak, hakem Halil Umut Meler’in yönetimine tepki gösterirken, “Dün akşam Malatya’da bir maç oynanıyor, Yeni Malatyaspor başkanı isyan ediyor. Biz de şimdi isyan ediyoruz. Mostafa’yı böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz? Mostafa’nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon’daki de penaltıdır. Sadece adalet istiyoruz.

Neler olduğunu tüm Türkiye, çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsunuz Trabzonspor başkanı isyan ediyor, verilmeyen penaltı. Ama VAR’da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır, VAR’a kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem.

Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu ya? Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Sen bu gece rahat uyuyabilecek misin? Nedir bize kastınız?” ifadelerini kullandı.

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