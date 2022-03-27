Abdurrahim Albayrak: Pilota bile para verdim! Ben olsaydım gidebilir miydi?

Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılı takımda devam etmemesi nedeniyle Elmas yönetimini eleştirirken, ortamın müsait olması durumunda yönetimde görev alabileceğini belirtti.

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Galatasaray’da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi nedeniyle 30 gün içerisinde başkanlık seçimi yapılacak. Gündemin sıcak olduğu sarı-kırmızılı kulüpte, eski yönetici Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Beşiktaş’ın bonservisini aldığı ve Galatasaray’ın devre arasında çok istemesine rağmen kadrosuna katamadığı Gedson Fernandes için Burak Elmas yönetimini eleştirdi. Albayrak, TRT Spor’da katıldığı yayında “Pilota bile prim verdim Gedson Fernandes’i şu saatte yetiştir diye. Ben olsaydım Fernandes gidebilir miydi, başka takıma?” diye sordu.

Galatasaray’sız yaşayamayacağını ve ortam müsait olursa görev yapabileceğini belirten Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takıma kazandırdığını belirttiği Kerem Aktürkoğlu ile de her hafta konuştuğunu ifade etti.

“GALATASARAY’SIZ YAŞAYAMAM”

“Benim Galatasaray’a daha çok borcum var. Ben Galatasaray’dan kopamam, Galatasaray’sız yaşayamam. Ortam müsait olursa Galatasaray’da hizmetten kaçmam”

“KEREM SÖZÜNÜ TUTTU”

“Kerem Aktürkoğlu’nu her hafta arıyorum. Sadece Kerem’i değil ailesini de arıyorum. Marcao ile olan tartışmasıyla ilgili de Kerem’i aradım; ‘Sakın Galatasaray ve takım arkadaşınla ilgili beyanat verme’ dedim. Bana verdiği sözü tuttu. Sadece Kerem değil, diğer Galatasaraylı oyuncuların da her zaman yanında oldum.”