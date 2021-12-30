Abdurrahim Albayrak’ın Fatih Terim beğenisi tepki çekti!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Twitter'daki bir beğenisiyle gündeme oturdu. Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas'a yönelik ağır bir eleştiri içeren paylaşımı beğenen Albayrak, gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra bu hamlesini geri çekti.

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Galatasaray’da uzun yıllar yöneticilik yapan ve geçtiğimiz haftalarda vefat eden eski Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde de yer alan Abdurrahim Albayrak, Twitter’da yaptığı bir beğeniyle olay yarattı.

Bu sezon ligde kötü günler geçiren Galatasaray, son olarak Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi Denizlispor’a yenilince birçok taraftar Teknik Direktör Fatih Terim’i istifaya davet etti. Eleştirileri seslerinin git gide arttığı şu günlerde, Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak’tan şaşırtan bir hamle geldi.

“MUSTAFA CENGİZ’İN AHI VAR”

Önceki dönemlerde Teknik Direktör Fatih Terim’le iyi ilişkileri bulunan ancak, Mustafa Cengiz’in son döneminde tecrübeli çalıştırıcı ile arası açılan Albayrak, Twitter’da tecrübeli çalıştırıcıyı ve mevcut Başkan Burak Elmas’ı eleştiren paylaşımları beğendi. Son olarak “Mustafa Cengiz’in ahı varken iki yakanız bir araya gelmez. Vardır bir bildiğin demiyoruz. İstifa et diyoruz. #fatihterimistifa” yazılı bir tweet’i beğenen Albayrak, gelen tepkiler üzerine bu beğenisini geri çekti.

Öte yandan Albayrak’ın beğendiği tweet’ler arasında “Galatasaray gençleşti, taraftar yaşlandı” yazılı bir paylaşımın olması da dikkatlerden kaçmadı. Albayrak’ın beğenileri arasında eski yöneticilerden Selim Arda Üçer’in imalı paylaşımı da yer aldı.

“Galatasaray’dan gitmek isteyen gönderilir, hep öyle olmuştur. İstemeyen de gitmemiştir.” Metin Oktay *** “Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez.” Gündüz Kılıç — Selim Arda Üçer (@selimardaucer) December 17, 2021