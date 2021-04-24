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Abdurrahim Albayrak’tan Dursun Özbek iddialarına yanıt

Galatasaray Spor Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'la birlikte eski başkan Dursun Özbek'i ziyaret etme nedenine dair açıklamada bulundu. Albayrak ve Günay'ın, Özbek'i yeniden başkan adayı olması için ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Güncellenme: 19:06, 24/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Abdurrahim Albayrak’tan Dursun Özbek iddialarına yanıt

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ile görüştüğü konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Özbek ile sadece geçmiş dönem borçlarıyla ilgili olarak toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, “Dursun Özbek’in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü’nün Dursun Özbek’e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray’dan bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir. Yaptığımız bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ile Baş Hukuk Müşavirimiz Petek Arslan da yer almıştır” dedi.

Abdurrahim Albayrak’ın, Dursun Özbek’i başkan adayı olması konusunda ikna etmek için ziyaret ettiği iddia edilmişti. Özbek, 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray’ın 36. Başkanı seçilmişti. 20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen seçimde ise, koltuğunu Mustafa Cengiz’e bıraktı.

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Diyanet Futbol Galatasaray
Yayınlanma Tarihi:18:51,