Aboubakar, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’a geldi

Beşiktaş, Weghorst'un ayrılmasından sonra takıma eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı katıyor. 30 yaşındaki golcü sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ta 3. Vincent Aboubakar dönemi… Ronaldo’nun transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi feshedilen Aboubakar, sabah 4 sularında Riyad’tan İstanbul’a özel uçakla geldi.

Sabah saatleri olmasına rağmen kendisini karşılamaya gelen taraftarların sevgisine kayıtsız kalmayan Aboubakar imza verirken elleriyle kartal pençesi de yaptı.

30 yaşındaki golcü, bir yılı opsiyonlu 3.5 yıllık imza atacak. Sezonluk 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro da bonus alacak. Aboubakar, “Beşiktaş kanımda var. Ne zaman gelsem şampiyon oluyoruz” sözlerini gerçek yapmaya çalışacak.

Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 67 maçta 35 gol atıp 9 asist yaptı.

KAYSERİ UMUDU

Aboubakar’ın Kayserispor maçında ilk 11'de olmasa bile oynama ihtimali bulunuyor. Evrakları yetişir, Şenol Güneş de istediği seviyeyi bulursa Kamerunlu sahaya çıkabilir. Aboubakar, son olarak 31 Aralık'ta resmi maça çıktı