Aboubakar, PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’in 33. haftasını 1 maçı eksik olarak Fenerbahçe’nin 4 puan önünde kapatan Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Milli takım arasından sakat döndüğü için takımını Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yalnız bırakan Kamerunlu golcü, kadroda olmayıp Nkoudou’nun gol sevincinde saha kenarında olduğu için corona tedbirlerine uymadı. TFF Hukuk Müşavirliği de Aboubakar’ı PFDK’ya sevk etti.

TFF’nin resmi sitesinde yapılan açıklama şu şekilde;

“BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR’ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”