Aboubakar: Sergen Yalçın gibi efsane olmak…

Süper Lig’in lideri Beşiktaş’ın bu sezonki başarısında büyük pay sahiplerinden olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübün Mart sayısına konuştu.

Çıktığı 24 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yapan Kamerunlu golcü, güçlü bir aileden geldiğini belirterek, geçtiğimiz ay vefat eden annesini andı.

Aboubakar, Beşiktaş’ın efsaneleri arasında yer alan ve teknik direktörlük görevini sürdüren Sergen Yalçın hakkında da, “Onu futbolcuyken izlememiştim ve çok fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor. Beşiktaş’ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli” diye konuştu.

Takımda çok iyi oyuncular olduğunu, yürekli oynadıklarını ve herkesin kazanmak istediğini belirten 29 yaşındaki golcü futbolcu, “Oyuncuların ne kadar katkı vermek istedikleri çok önemli. Bu hislerimizi, kazanmayı ne kadar istediğimizi kontrol edebilirsek fark yaratabiliriz. Necip Uysal gibi karakterli oyuncular her zaman çok önemlidir. Çok özel bir futbolcu. Allah onu korumaya devam etsin” sözleriyle takımdaki arkadaşlık olgusuna dikkat çekti.

Aboubakar kendisine sorulan ‘en iyi 11’ sorusuna ise şöyle cevap verdi;

“Manuel Neuer; Kimmich, Van Dijk, Ramos, Alaba; Xavi, Iniesta; Neymar, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo; Lewandowski”