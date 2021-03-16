Aboubakar’dan siftah

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinin 17. dakikasında Vincent Aboubakar fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız golcü, Tolga Ciğerci'yi şık bir çalımla geçerek kaleci Mert'in sağından topu filelerle buluşturdu ve Türkiye Kupası'ndaki ilk golüne imza attı.

Bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 15 kez gol sevinci yaşayan ve 5 de asist yaparak 20 gole direkt etki eden Aboubakar, Türkiye Kupası'nda da ilk gol sevincini yaşadı.

Öte yandan ilk yarının son dakikalarında sakatlık yaşayan Aboubakar, tedbir amaçlı ikinci yarının başında oyunda alındı. Golcü futbolcu yerini Larin’e bıraktı.

Erhan Önal için saygı duruşu

Öte yandan Beşiktaş'ın Başakşehir'i ağırladığı mücadelede Önal için saygı duruşunda bulunuldu.

Bayern Münih'te forma giyip ardından Belçika'nın Standard Liege takımına transfer olan Erhan Önal, 1982 yılında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Sarı-lacivertli forma altında macerası kısa süren Önal, ardından tekrar Belçika'ya dönüp 1985 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. 7 sezon Galatasaray forması giyen ve A Milli Takım'da da 7 kez sahaya çıkan Önal, Türk futbolunun ‘Modern ön libero' olarak tanımlanıyordu.