Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Beşiktaş’ta sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte ilk maçına çıkan Vincent Aboubakar, sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık sonrasında oyunun ikinci yarısına devam edemedi. Bugün MR’ı çekilen ve klinik değerlendirmesi yapılan golcü futbolcunun sağ uyluk adalesinde kanama ve ödem tespit edildi.

Yıldız golcünün tedavisine başlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında “Aboubakar kalan maçlarda büyük ihtimalle olmayacak” demişti.

Sakatlığı nedeniyle haftalardır takımdan uzak kalan Kamerunlu forvet, 4 maç sonra Sivasspor maçında ilk 11'de şans bulmuştu. İlk yarıda etkili olamayan ve sakatlığı tam olarak atlatamadığı görülen Vincent Aboubakar, maça devam edemeyeceğini işaret etmişti. Sağ üst adalesinde sorun yaşayan ve oyundan çıkmak isteyen Aboubakar, ikinci yarıda yerini Kevin Nkoudou'ya bırakmıştı.