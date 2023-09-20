Acımasızca dövülen Kolombiyalı futbolcu komaya girdi

Meksika'da oynanan bir futbol maçında, gol sevincini yaşarken vahşice bir saldırıya uğrayan genç Kolombiyalı futbolcu komaya girdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İğrenç olay Meksika’nın Texcoco kentinde bir futbol maçı sırasında meydana geldi… Texcoco Belediyesi’nde gerçekleşen bir futbol maçı sırasında, gol attıktan sonra saldırıya uğrayan Kolombiyalı genç bir futbolcunun durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Olaylar geçtiğimiz perşembe günü La Conchita mahallesinde meydana geldi ve bir futbol maçı sırasında Anderson Salas isimli Kolombiyalı genç futbolcunun darp edildiği anlar kameraya kaydedildi.

VAHŞİCE DÖVÜLDÜ VE KOMAYA GİRDİ

Kolombiyalı genç futbolcunun annesi Jackeline Salas, oğlunun durumuyla ilgili sosyal medyada adalet talebinde bulundu ve komada olan oğlu için yardım çağrısında bulundu.

“Bir futbol maçında hayatına kast edilen genç bir oyuncu; kötü muamele gördü, vahşice dövüldü ve komaya girdi. Bugün oğlum için adaletin bana yardım etmesini istiyorum ve yalvarıyorum” şeklinde konuştu.

Jackeline Salas, Meksika’da yaşamadığını ve oğlunu görmek için ülkeye seyahat edemediğini belirterek, Meksika hükümetinden yardım talep etti.

GOL ATTIKTAN SONRA SALDIRI

Anderson’ın ailesinin olmadığını ve 5 yıl önce profesyonel futbolcu olma hayaliyle Meksika’ya geldiğini söyledi.

Arkadaşları ve tanıdıkları, Anderson’ın 6 Eylül Perşembe gecesi Vortex takımıyla karşılaştığı Pirotex takımıyla oynadığını ve gol attıktan sonra rakip takımın saldırısına uğradığını aktardılar.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, birkaç oyuncunun Anderson’a yumruk ve tekmelerle saldırdığı görülüyor.

Salas şu anda ölümle kalım arasında… Genç oyuncunun takım arkadaşları olaya karışan oyuncuların ve takım sahibinin tutuklanması ve oluşan masrafların karşılanması için adalet istiyor.