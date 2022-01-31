Acun Ilıcalı, Hull City’ye Süper Lig’den transfer yapıyor!

Acun Ilıcalı'nın satın aldıktan sonra ligde 3'te 3 yaptığı Hull City, forvetini Süper Lig'den buldu! Teknik direktör Şota'nın da istediği Fenerbahçeli Allahyar, İngiliz ekibine imzayı atıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City, kadrosuna Fenerbahçe’den takviye yapacak. İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, hafta sonu Hull City’nin Swansea’yi 2-0 yendiği karşılaşmayı Acun Ilıcalı’nın locasında birlikte izlemişti.

20 yaşındaki forvet oyuncusu, 2019 yılında Esteghlal takımdan Fenerbahçe’ye transfer edildi. İstanbul ve Zorya takımlarında kiralık olarak forma giyen Allahyar, 2. 5 yıllık süre içerisinde Fenerbahçe formaasını ise sadece 3 kez giyebildi.

Çalışma izni kabul edilen Allahyar Sayyadmanesh için Hull City imza töreni düzenleyecek. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’ye bu transfer için 5 milyon Euro ödeme yapacak ve oyuncunun bonservisinin yüzde 50’sini alacak.

Hull City, Karagümrük’ün golcüsü Pesic’i transfer etmek isteyip, oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirse de Sırp golcü İstanbul’da kalmak istediğini açıklamıştı.

ILICALI: 20 SAAT UĞRAŞIYORUZ

Şota Arveladze’nin basına tanıtıldığı toplantısında transferler ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, “Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor” yanıtını vermişti.

Ilıcalı ayrıca kış transfer döneminde 4 transferin yeterli olacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuyor! Şota galibiyetle başladı