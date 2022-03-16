Acun Ilıcalı’dan Galatasaray-Barcelona maçı sürprizi!

Galatasaray taraftarlarının maçı açık kanalda vermesini istediği Acun Ilıcalı, Survivor programında Galatasaray-Barcelona maçına dair açıklama yaptı. Ilıcalı, sürprizi programda boy gösteren yarışmacılarla paylaştı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile 0-0’ın rövanşına çıkacak olan Galatasaray için tüm Türkiye ekrana kitlenecek. Ülke puanı için de kritik öneme sahip karşılaşma Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu internet üzerinden yayın yapan Exxen’den yayınlanacak.

Aynı zamanda sahibi olduğu TV8 kanalındaki Survivor programında da boy gösteren Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor yarışmacılarına müjde verdi! Ilıcalı, bütün yarışmacılara yarın akşam 20.45’te başlayacak Galatasaray-Barcelona rövanş maçını seyrettireceklerini açıkladı.

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