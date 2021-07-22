Acun Ilıcalı’dan PSV – Galatasaray maçı yayını hakkında açıklama

PSV – Galatasaray maçının ilk yarısında TV8 yayınında yaşanan donmalar ve reklam panolarına dijital olarak illegal bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirilmesiyle ilgili TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi.

Kesintinin kaynağı olarak Hollanda yayıncısı gösterildi fakat illegal bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Bahis reklamlarının kaldırılmasından sonra hata düzeldi, yayın geri geldi. Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak, kaçak bahisten gelir elde edildiği iddialarını ikinci yarının başında yalanladı.

ACUN ILICALI’NIN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan PSV – Galatasaray maç yayınına dair açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, “PSV – Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir” dedi.

PSV – Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 22, 2021