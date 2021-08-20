Adana Demirspor 26 yıl sonra ilk puanını Kayseri’de aldı: 1-1

Süper Lig 2. hafta açılış karşılaşmasında oynanan Kayserispor-Adana Demirspor mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Zaman zaman gerginliğin arttığı maçta iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor ise, attığı tek golle ilk puanını elde etmiş oldu.

SOZCU.COM.TR

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Süper Lig’e mağlubiyetle başlayan Kayserispor ve Adana Demirspor, 2. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı. Ev sahibi Kayserispor öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Adana Demirspor ise, beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Gökhan Sazdağı’nın golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor ilk yarıyı önde tamamlarken, Adana Demirsporlu Younes Belhanda ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Saha içinde zaman zaman gerilimin arttığı maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu 7 sarı kart gösterdi.

Skor olarak geride olmasına rağmen ikinci yarıda da oyun olarak rakibine üstünlük kuran Adana Demirspor, 62. dakikada Babajide Akintola’nın golüyle skora 1-1’lik dengeyi getirdi. Golün asisti İtalyan yıldız Mario Balotelli’den geldi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İlk maçında Altay’a 3-0 yenilen Kayserispor ve Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor, bu sonuçla 1 puana ulaştı. Kayserispor ligde bir sonraki maçında Başakşehir’e konuk olacak. Adana Demirspor ise, evinde Konyaspor’u ağırlayacak.