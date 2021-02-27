Adana Demirspor 3 hafta sonra…

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Bandırmaspor'u konuk etti. Müsabaka 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından 3 maç sonra galip gelen ev sahibi takım 42 puanla 5. sırada haftayı tamamlarken, konuk takım 31 puanla 10. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Bandırmaspor'da Orhan sağ kanattan ceza alanı içine kadar girip topu Pote'ye kesti. Zubas topu bloke ederek mutlak golü önledi.

16. dakikada Adana Demirspor'da soldan Pa Dibba ceza alanı içine ortaladı. Rangel topa dokunamadı. Boşta kalan topa Yunus vurdu ancak meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Bandırmaspor'da Erkan topu ceza alanı içine ortaladı Rassoul ters vuruşla topu kendi kalesine gönderirken top üst direği sıyırarak kornere çıktı.

48. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sedat, düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp geri oyunadöndü.

52. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Yunus'un ara pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Sinan, plase vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Kaan'ın havadan pasına Pa Dibba, kafa vurdu ancak top kaleci Zülküf'ün elinde kaldı.

63. dakikada Bandırmaspor'da Taha'nın hatasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası içerisinde ara pasla topu Mehmet Akyüz'e gönderdi. Akyüz, boş kaleyle topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Çağdaş Altay, Ata Yıldırım, Selahattin Altay

Adana Demirspor: Zubas, Samet (Semih dk. 46), Kaan, Okan, Rassoul, Sinan (Traore dk. 70), Gökhan (Sedat dk. 46), Hasan, Rangel (Mehmet dk. 46), Yunus (Aissati dk. 84), Pa Dibba

Yedekler: Vedat, Tayyip, İzzet, Tarık, Tolga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Bandırmaspor: Zülküf, Gökay, Onur, Orhan, Abdurrahim, Selçuk (Feyyaz dk. 35), Taha (Halilovic dk. 76), Doğancan, Rahmi (Berat dk. 61), Erkan (Del Valle dk. 61), Pote (Torje dk. 76)

Yedekler: Gökhan, Rayo, Mehmet, Aygün

Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri

Goller: Sinan (dk. 51) Mehmet Akyüz (dk. 63) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Abdurrahim (dk. 28) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Samet, Kaan (Adana Demirspor), Zülküf, Orhan (Bandırmaspor)