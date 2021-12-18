Adana Demirspor, Alanya’ya çelme taktı: 1-3

Süper Lig 17. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Adana Demirspor, deplasmanda 3-1'lik galibiyete imza attı. Alanyaspor bu yenilgiyle üçüncü sıraya yükselme fırsatını kaçırırken, Adana Demirspor yükselişini sürdürdü ve rakibiyle arasındaki farkı kapattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Aytemiz Alanyaspor ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Geriye düştükten sonra beraberliği yakalayan Alanyaspor, Adana Demirspor’un etkili silahlarına karşı koyamayınca taraftarı önünde 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri Matias Vargas (26′), Mario Balotelli (43′) ve Birkir Bjarnason (51′) kaydetti. Alanyaspor’un tek golü ise Famara Diedhiou’dan (30′) geldi. Bu sonucun ardından 27 puanı bulunan Alanyaspor üçüncü sıraya yükselme şansını kaçırdı ve 6. sırada kaldı. Adana Demirspor ise rakibiyle arasındaki farkı kapatarak 26 puanla 7. sıraya yükseldi.

Ligde haftalardır bir kazanıp, bir kaybeden ve istikrarsız bir görüntü sergileyen Alanyaspor, gelecek maçta Gaziantep FK’ya konuk olacak. Ligdeki son 6 maçından dördünü kazanan Adana Demirspor ise, sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.