Adana Demirspor Ankaraspor maçında tur son dakika golüyle geldi

Adana Demirspor, ilk yarısını yenik tamamladığı maçta Ankaraspor'u son dakikada bulduğu golle yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı. 2. Lig'de mücadele eden Ankaraspor böylece, üst üste iki turda Süper Lig takımını eleme şansını son anda kaybetti.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Mersin’de 2. Lig’de mücadele eden Ankaraspor’u konuk etti. Müthiş bir heyecana sahne olan maçı 3-2 kazanan Adana Demirspor, 4. turda bir başka Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’u eleyen Ankaraspor’u zor da olsa kupanın dışına itti.

Maça iyi başlayan Adana Demirspor, 11. dakikada Akintola ile öne geçti. Ancak Ankaraspor, bu gole çabuk karşılık verdi. 14. dakikada Şahin Fıstıkçı’nın golü ile beraberliği yakalayan Ankaraspor, 30. dakikada Recep Yemişçi ile öne geçti. İlk yarı 2-1 Ankaraspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik golü için tüm hatlarıyla bastıran Adana Demirspor ataklarına 67. dakikaya kadar geçit vermeyen Ankaraspor, Samet Akaydın’ın kornerden gelen topta kafa vuruşu ile attığı golle rakibine yakalandı. İki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu maçta son söz, 89. dakikada söylendi.

Metehan Mimaroğlu, maçın son dakikasında attığı golle Adana Demirspor’u 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor, Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’na kalan ekip oldu.

Bir önceki turda Çaykur Rizespor’u eleyerek büyük bir sürprize imza atan Ankaraspor, Adana Demirspor karşısında da sergilediği mücadele ile alkış aldı. Adana Demirspor karşısında net fırsatlar da bulan Ankaraspor, son dakikada yediği golle Türkiye Kupası’na veda etti.