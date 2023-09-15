Adana Demirspor Balotelli ile yeniden anlaşma sağladı

Adana Demirspor Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Yıldız golcü yeniden Süper Lig'de forma giyecek.

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Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Adana Demirspor, daha önce 1 sezon oynayıp ayrılan Mario Balotelli'yi yeniden transfer etti.

İsviçre ekibi Sion ile olan sözleşmesini fesheden Balotelli, Adana Demirspor'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. İtalya'da olan golcü oyuncu, bu gece Türkiye'ye gelecek ve resmi imzayı atacak.

‘İKİ DELİ’ ŞARKISI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Balotelli'nin yeniden takımımıza dönmesi bizleri çok mutlu etti. Hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık” dedi. Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mario Balotelli transferini duyurdu. Mario Balotelli ile bir fotoğrafını paylaşan Sancak, ardından “İki Deli” şarkısını içeren bir video paylaştı.

Adana Demirspor’dan yapılan açıklamada Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Balotelli, Adana Demirspor'da forma giydiği 35 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.