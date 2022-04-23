Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Türkiye tiyatro seyretti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçından sonra Twitter hesabından tepki dolu açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor’a 3-1 yenilen Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’yu hedef aldı.

Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyemeyen Murat Sancak, “Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım, cezalı olduğum için kıramadım” ifadelerini kullandı. Adana Demirspor taraftarının provoke edildiğini ancak bu tuzağa düşmediklerini söyleyen Sancak, “Kursaklarında kaldı, amaçlarına ulaşamadı, onlar kendilerini biliyorlar” dedi.

İşte Murat Sancak’ın paylaşımları:

“Statta olsaydım 3 tane kırmıştım, maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye. Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi. Bekliyorum, ben de izliyorum. Bu Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Yankaya ne olacak?”

“KURSAKLARINDA KALDI”

“Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Provoke edilmek istenildi. Ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Sağ olsunlar, kursaklarında kaldı, amaçlarına ulaşamadılar. Onlar kendilerini biliyorlar. Gün ola hayrola. Onurlarıyla, eksiklere rağmen mücadele eden takımımı tebrik ediyorum.”

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