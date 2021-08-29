Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan Balotelli ve Samet Aybaba açıklaması

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların yıldız oyuncu Balotelli yüzünden ayrıldığına dair çıkan söylentilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından birçok kullanıcı Aybaba’nın Balotelli ile tartıştığı yüzünden takımdan gönderildiğini öne sürdü. Balotelli ile Aybaba arasında soyunma odasında tartışma yaşandığını yazan birçok kullanıcıya cevap, kulüp başkanı Murat Sancaktan geldi.

BAŞKANDAN NET CEVAP

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hiç kimse takımın üstünde değildir, Balotelli de değildir. Ülkesine giderken ‘Bu şekilde tepkilere devam edeceksen, hiç dönme’ denildi. Samet hocayla yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bu nedenle niçin, neden gibi cevaplar aramayın” denildi.

Öte yandan Sancak, salı günü yapılacak antrenmana yeni hocayla takımın başında çıkmaya gayret ettiğini söyledi.