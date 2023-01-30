Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan Hulk ve Suarez açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hulk ve Suarez ile ilgili transfer girişimlerine değinirken hakem Arda Kardeşler ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

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Süper Lig’in flaş ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. A Spor’da katıldığı canlı yayında transfer dönemini değerlendiren Sancak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Murat Sancak’ın açıklamalarından satır başları…

‘HULK’A ÇOK CİDDİ PARA TEKLİF ETTİM’

“Hulk’un kendisi ve eşi gelmek istiyordu. Ama kulübü bırakmak istemiyordu. Çok ciddi para teklif ettim. Belki yayın gelirinin tamamını ona verdim. Çok istedim, kendisi de çok gelmek istedi. Hulk’a bonuslarla birlikte 6 milyon Euro teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor. Hulk’un şöyle bir problemi var; Hanımıyla boşanıyor, baldızıyla evleniyor. Eşi de kendisi de orada kalmak istemiyor aslında. Türkiye’yi de araştırmışlar, gelmek istiyorlar. Ama kulübü izin vermezse yapabileceğimiz bir şey yok.”

‘SUAREZ’İN EŞİ GELMEK İSTEMEDİ’

“Suarez’le de görüştük, eşi buraya gelmek istemedi. Eş, abi, baba problemi yaşıyoruz. Bakayoko’nun da abisi problem. Zorlaştırıyor. Bir santrfor daha alacağız. Ama Fenerbahçe maçına yetişmez. Bir 6 numara ve santrfor almaya uğraşıyoruz. Önceliğimiz 6 numara. İyi bir 6 numara bulursak alacağız. Santrforla da görüşüyoruz. Alabilirsek, alacağız. Yabancı santrfor”

‘KÜFÜR YOK, HAKARET YOK’

“Son yediğim 75 günlük cezayı şu yüzden yedim; Hakemin kapısını çaldım. Arda Kardeşler kapıyı açtı. Elimi uzattım, ‘Hocam sana hakkımı helal etmiyorum. Umarım bundan sonraki hayatında belalar seni bulsun’ dedim. Küfür, hakaret yok. Bu bir temenni.”

FENERBAHÇE MAÇI…

“Fenerbahçe maçı zor maç. Kendi evimizde oynuyoruz, muhteşem taraftarımızın desteğiyle inşallah yeneriz. Amacımız o. Yenmek için çıkacağız. Gittiğimiz her yerde yenmek için çıkıyoruz. Tedbir alalım falan… Öyle bir anlayışımız yok.”

MONTELLA SÖZLERİ…

“Montella ile bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Sezon sonunda ne durumda olacağız göreceğiz. Şu anda gayet memnunuz. Abi-kardeş gibiyiz. Muhteşem bir insan. Herkesin yaşadığı sıkıntıları yaşıyoruz. Onun onayı olmadan kimseyi almıyoruz”

“Yunus Akgün’e 7 milyon Euro teklif gelmiş. Adana Demirspor 7 milyon Euro verip bir oyuncu alamaz. Niye alamaz, şampiyon olsan bile gelecek para 12 milyon Euro. Bizim bütçemiz şu an 23 milyon Euro. Arada 11 milyon Euro var. Şampiyon olmazsan gelecek para 6 milyon Euro, stat geliri, reklamlar falan 10 milyon Euro. Aradaki 13 milyon Euro nereden gelecek? Bu kadar basit mi, Yunus’ları biz çıkartacağız.”

‘ŞARK KURNAZLIĞI YAPMADIM’

“Tayyip Talha Sanuç transferi için biz Beşiktaş’la anlaşmıştık, sadece ödeme planında anlaşamamıştık. Sonra Serdar Dursun gündeme geldi, takas olur mu diye. Onu düşündük. Olmayınca Beşiktaş’a verdim, işin özü bu. Fenerbahçe’den 2.5 milyon Euro isteseydim alırdım. Ama ben orada şark kurnazlığı yapmadım. Ödemelerde anlaşamamıştık. Sonra ödemelerde anlaşınca, Serdar Dursun olmayınca Beşiktaş’a verdim.”