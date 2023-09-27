Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig erteleme maçı)

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen Adana Demirspor-Beşiktaş maçının tüm detayları ve canlı anlatımı Sözcü Spor'da...

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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor’a konuk oluyor. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçını hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2’sini kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemiyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamıyor.

Ev sahibinde ise Balotelli, Michut, Zeneli, Cisse, Magomedaliev statü; Ertaç, Stambouli ve Rodrigues de kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemiyor. Lisansı çıkmayan Boşnak eldiven Karacic'in sözleşmesi de dün feshedildi.