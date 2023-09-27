Adana Demirspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. İki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasından ertelenen maçta bu akşam Yukatel Adana Demirspor’a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2’sini kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BİRÇOK EKSİK VAR

Beşiktaş’ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.

Ev sahibinde ise Balotelli, Michut, Zeneli, Cisse, Magomedaliev statü; Ertaç, Stambouli ve Rodrigues de kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Lisansı çıkmayan Boşnak eldiven Karacic’in sözleşmesi de dün feshedildi. ADS kalesini, Süper Lig’de iki maçı bulunan 25 yaşındaki Vedat Karakuş koruyacak.

MUHTEMEL 11’LER

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravlion, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar (AA)