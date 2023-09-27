Adana Demirspor Beşiktaş maçında penaltı tartışması

Adana Demirspor Beşiktaş maçının ilk yarısında Aboubakar'ın yerde kaldığı pozisyonda siyah beyazlılar penaltı bekledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. İlk yarısı 2 farklı Adana Demirspor üstünlüğü ile biten mücadelede Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon çok tartışıldı.

Siyah-beyazlılar, 30. dakikada Vincent Aboubakar’ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Adana Demirspor ceza sahasına derinlemesine atılan pasta topu alan Kamerunlu golcü kaleci Vedat’ın yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Beşiktaş cephesi pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak maçın hakemi Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

ABOUBAKAR YERDE KALDI

VAR’DAN UYARI GELMEDİ

Siyah-beyazlı futbolcular ve yedek kulübesi karara itiraz ettiler ancak sonuç değişmedi. Bir süre VAR’la da konuşan Ümit Öztürk, pozisyon için devam kararında kaldı.

Aboubakar ile girilen net fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş’ta o pozisyon için sosyal medyada büyük penaltı tartışmaları yaşandı.