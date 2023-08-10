Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi’nde avantaj peşinde
Üç temsilcimiz bu akşam hem rövanş için avantaj hem de ülke puanına katkı için sahaya çıkacak. Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçlarında Beşiktaş, deplasmanda Neftçi Bakü karşısına çıkacak. Fenerbahçe Maribor’u, Adana Demirspor da Osijek’i ağırlayacak. Tek hedef 3’te 3 zafer.
Avrupa arenasında bu akşam Konferans Ligi heyecanı yaşanacak, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor 3. eleme turu ilk maçlarına çıkacak. Gecenin açılışını saat 20.00'de Azerbaycan'da siyah-beyazlılar yapacak. 2. elemede Tirana'yı eleyen Kara Kartal, Adrian Mutu'nun çalıştırdığı Neftçi karşısında rövanş öncesi avantajlı skor arayacak. Saat 21.00'de başlayacak iki mücadelede Fenerbahçe Sloven ekibi Maribor'u, Adana Demirspor ise Hırvat temsilcisi Osijek'i ağırlayacak.
Galatasaray'ın önceki günkü Olimpija galibiyetiyle başlayan Avrupa arenasındaki zafer haftası bugünkü 3 maçla devam ederse Türkiye'nin ülke puanı sıralamasına da büyük katkı sağlayacak.