SPOR
Abone Ol

Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Yayınlanma: 23:43 - 17 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 3. eleme turunda rakiplerini elemeyi başararak Avrupa’daki yollarına devam etti. 3 temsilcimiz de bu turda oynadığı toplam 6 maçın 5’ini kazanmayı başardı.

Adana Demirspor, ilk maçta 5-1 mağlup ettiği Osijek’e rövanşta 3-2 yenilse de play-off’a yükseldi. Temsilcimizin bu turdaki rakibi UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Belçika ekibi Genk oldu.

Netfçi’yi 3-1 ve 2-1 mağlup ederek turu rahatça geçen Beşiktaş ise Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

Slovenya ekibi Maribor’u 3-1 ve 3-0’lık skorlarla eleyen Fenerbahçe de play-off turunda Hollanda ekibi Twente’nin rakibi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu maçları 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcilerimiz rakiplerini elemeleri halinde gruplara kalacak ancak aksi durumda Avrupa’dan elenecek. Grup kuraları 1 Eylül’de çekilecek.

Adana Demirspor play off turuna yükseldi!İlginizi ÇekebilirAdana Demirspor play off turuna yükseldi!Beşiktaş, Neftçi'yi eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off biletini aldı: 2-1İlginizi ÇekebilirBeşiktaş, Neftçi'yi eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off biletini aldı: 2-1Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Maribor'u 3-0 yendi! Play-off rakibi belli olduİlginizi ÇekebilirFenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Maribor'u 3-0 yendi! Play-off rakibi belli oldu
Adana Adana Demirspor Avrupa Belçika Beşiktaş Fenerbahçe Hollanda Slovenya Twente UEFA UEFA Avrupa Ligi Ukrayna
X Reklam