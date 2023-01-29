Adana Demirspor, Britt Assombalonga ile sözleşmeyi feshetti

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, iki oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Forvet Assombalonga'nın sözleşmesi feshedilirken, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen genç futbolcu kiralık olarak 2. Lig'e gönderildi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga’nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Britt Assombalonga’nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Assombalonga, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough’tan transfer edilmişti.

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 40 resmi maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

ARDA OKAN KURTULAN KİRALIK GİTTİ

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan’ı TFF 2. Lig takımlarından TECO Karacabey Belediyespor’a kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Arda Okan Kurtulan’ın, TFF 2. Lig kulüplerinden TECO Karacabey Belediyespor’a yarım sezon kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen 20 yaşındaki Arda, sezon öncesinde Adana Demirspor’a transfer olmuştu. (AA)