Adana Demirspor, Çaykur Rizespor karşısında 2-1’lik galibiyet aldı!
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor deplasmanında son dakikada bulduğu golle 2-1'lik skorla galip geldi. Belhanda ve Erdoğan, maçın kahramanları oldu.
Süper Lig 1. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor, 90+1’de yediği golle sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.
Mücadelenin 27. dakikasında Younes Belhanda’nın attığı golle 1-0 öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 87. dakikada John Mary’nin attığı golle büyük şok yaşadı. Duran top organizasyonu sonrası golü bulan Rizespor, son dakikalara umutla girdi. Ancak 90+1’de Yusuf Erdoğan’ın golü, Adana Demirspor’u 2-1’lik galibiyete taşıdı.
Kıran kırana geçen maç, saha içi tartışmalar ve yaşanan olaylar nedeniyle 107. dakikada sona erdi.
Adana Demirspor, Avrupa’da Osijek ile oynayacağı Konferans Ligi rövanş maçından sonra ligde Ankaragücü’ne konuk olacak. Rizespor sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.