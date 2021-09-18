Adana Demirspor Çaykur Rizespor karşısında ilk galibiyetini aldı

Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig’in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor böylece ligdeki ilk galibiyetini alırken, Çaykur Rizespor’un üç puan hasreti devam etti.

Adana Demirspor’un gollerini penaltıdan Balotelli, Vargas ve Bjarnason kaydetti. Çaykur Rizespor’un tek sayısı ise Boldrin’den geldi. Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de 4 haftanın ardından 3 puanı almış oldu.

Karşılaşmanın önemli anları: