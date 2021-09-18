Adana Demirspor Çaykur Rizespor karşısında ilk galibiyetini aldı
Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig’in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor böylece ligdeki ilk galibiyetini alırken, Çaykur Rizespor’un üç puan hasreti devam etti.
Adana Demirspor’un gollerini penaltıdan Balotelli, Vargas ve Bjarnason kaydetti. Çaykur Rizespor’un tek sayısı ise Boldrin’den geldi. Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de 4 haftanın ardından 3 puanı almış oldu.
Karşılaşmanın önemli anları:
- 10′ Sağ kanatta Adana Demirspor’da Vargas’ın ortasında savunmadan seken topla buluşan Ezeh, düzgün bir vuruş yaptı ancak top Çaykur Rizesporlu oyunculara çarparak kornere gitti
- 12′ Adana Demirspor'da orta sahada aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar giden Balotelli, düzgün bir vuruş yaptı ancak top kaleci Gökhan’da kaldı.
- 31′ Vargas'ın sağdan ortasında Balotell kafayı vurdu ancak hakem Cüneyt Çakır, Çaykur Rizesporlu Selim'in topa eliyle müdahale ettiğini VAR'dan belirleyerek penaltıya karar verdi.
- GOL! 33′ Beyaz noktada topun başına geçen Balotelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
- GOL! 40′ Vargas'ın ara pasında sağdan çizgiye inen Ezeh, topu tekrar içeriye Vargas'a çevirdi. Boşta kalan Vargas, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
- GOL! 53′ Çaykur Rizespor’da Boyd'un ara pasıyla topla buluşan Boldrin'in şutu savunmaya çarparak köşeden ağlarla buluştu. 2-1
- 58′ Adana Demirspor’da Svensson’un sağ kanatta ortasında Vargas topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
- GOL! 66′ Adana Demirspor'da Sinan'ın köşe vuruşunda Simon Deli kafa ile topu arka direkteki Bjarnason'un önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
- 77′ Adana Demirspor'da ceza sahası çizgisinden Castro'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.