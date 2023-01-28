Adana Demirspor, Cherif Ndiaye’yi kiraladı
Adana Demirspor daha önce Göztepe forması giyen forvet Cherif Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port’tan Pape Cherif Ndiaye ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır.”