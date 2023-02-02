Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrası Uğur Dündar’dan tepki: Bari Allah’tan korkun be!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Süper Lig 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 1-1’lik beraberlikle sona ererken, maça hakem Ali Palabıyık’ın kararları damga vurdu.
Bir golü iptal edilen ve iki pozisyonda penaltı itirazında bulunan Fenerbahçe cephesi, karşılaşmanın son dakikasında Miha Zajc’a ceza sahası önünde yapılan harekete faul verilmemesiyle çılgına döndü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonu hakem Ali Palabıyık’a gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart görürken, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
Uğur Dündar yaptığı paylaşımda, “Kurallara sadakat yok! Adalet duygusu yok! Vicdan yok! Bari Allah’tan korkun be!” ifadelerin kullandı.
Kurallara sadakat yok!
Adalet duygusu yok!
Vicdan yok!
Bari Allah’tan korkun be!..
— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) February 2, 2023