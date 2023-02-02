Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyonlar

Süper Lig 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikası nefes keserken, tartışmalı pozisyonlar da beraberinde geldi.

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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasında iki takım da sayısız gol fırsatına girerken, iptal edilen gol ve iki pozisyondaki penaltı itirazları karşılaşmanın ilk yarısına damga vurdu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından müthiş şutu ağlarla buluşunca Fenerbahçe 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Ancak VAR hakemi Koray Gençerler’in uyarısıyla orta hakem Ali Palabıyık, Mert Hakan Yandaş’ın topu eliyle kontrol ettiğini işaret ederek golü geçersiz saydı.

BATSHUAYI YERDE KALDI

Mücadelenin 26. dakikasında köşe vuruşu kazanan Fenerbahçe’de Michy Batshuayi ceza sahası içinde yerde kaldı. Badou Ndiaye ile girdiği ikili mücadele sonrasında kendisini yerde bulan Batshuayi’nin pozisyonunda, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı çıkmadı.

BELHANDA PENALTI KAÇIRDI

Maçın 29. dakikasında, penaltı kazanan Adana Demirspor oldu. Kullanılan kornere ön direkte yapılan kafa vuruşu İrfan Can Kahveci’nin eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Younes Belhanda, kaleci Altay Bayındır’ı geçemedi.

VALENCIA PENALTI BEKLEDİ

Yüksek tempoda geçen mücadelenin 45+5. dakikasında bu kez Enner Valencia penaltı bekledi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Ekvadorlu futbolcu, Akintola ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ancak, hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

ALTAY BAYINDIR İÇERİDE Mİ, DIŞARI DA MI?

Öte yandan, Adana Demirspor’un kontratağında Henry Onyekuru topa doğru koşarken kalesini terk eden Altay Bayındır topu son anda kontrol etti. Fenerbahçeli kalecinin topu ceza sahası içinde m, dışında mı kontrol ettiği tartşmaları beraberinde getirdi.