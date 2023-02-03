Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık’ın tartışmalı kararları! Penaltı pozisyonları ve gol iptali…

Süper Lig 22. haftasında Adana Demirspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sona ererken, maçın hakemi Ali Palabıyık'ın kararları tartışma yarattı. Uzman yorumcular, Palabıyık'ın verdiği kararları analiz etti.

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Süper Lig’de oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı nefes kesen mücadeleye sahne olurken, yaşanan pozisyonlar maçın önüne geçti. Hakem Ali Palabıyık’ın verdiği kararlar tartışma konusu olurken, beIN Sports’ta yorumculuk yapan eski hakemler Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar ve son saniyede Miha Zajc’a yapılan faulü değerlendiren eski hakemler, Adana Demirspor’a verilen iki penaltının da doğru karar olduğunu ifade etti. Öte yandan, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ın bir pozisyonda topu ceza sahası dışında tuttuğu iddialarını da yorumlayan Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, tartışmalı pozisyonları detaylı şekilde yorumladı.

İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran tartışmaları kararlara uzman yorumları:

MERT HAKAN’IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bülent Yıldırım: Hissiyatım ele temasın olduğu yönünde. Yalnız VAR hakemliği yapmış biri olarak, burada sorun şu. Ben bunu ispat edebiliyor muyum? Elimde böyle bir açı var mı?Elle oynama tespitini arıyorum. Sahadan gelen birisi olarak, burada ele temasın mümkün olmuş olabileceğini ifade edeyim. Ancak bütün açıları değerlendirdiğim zaman ortada somut bir kanıt var mı? Orada soru işareti var. Burada elle oynamanın söz konusu olduğunu düşünüyorum. Eğer VAR odasında bu tespit varsa, kamuoyuyla paylaşsınlar. Elimizde sahip olduğum tüm açıları taradığımda ele temas olduğunu kanıtlayacak açı göremiyorum. Eğer kanıt yok ise, VAR sürece dahil olmamalı.

Deniz Çoban: Mert Hakan’ın elinin yukarı bükülmesi fiziken mümkün değil. Top temas ettiği için büküldüğünü düşünüyorum. Ele temas görüyorum.

BATSHUAYI’NİN PENALTI POZİSYONU

Deniz Çoban: Top Batshuayi’ye geliyor. Pozisyonun ihlal mi, değil mi diye bakarken tekrarladığımız bir cümle var. Oyuncunun bir sonraki hamlesini engelledi mi, avantajını elinden aldı mı. Top Batshuayi’ye gelecek, altıpasın üzerinde bundan büyük avantaj olur mu. Benim açımdan bu tartışmasız çok açık bir penaltı.

Bülent Yıldırım: Penaltı noktasıyla kale alanı arasında, hakemin görüş mesafesinde, orada başka tür bir spor var. Sadece penaltı değil, burada sarı kart da gerekir. Net bir pozisyon bu. Hakemle VAR arasında nasıl bir diyalog geçti bilmiyoruz. Ancak bu, aktif oyun bölgesinde olduğu için VAR’ın müdahil olması gerekirdi.

ALTAY BAYINDIR TOPU DIŞARI DA MI TUTTU?

Bülent Yıldırım: Benim gördüğüm, ceza alanı ön çizgisinin dışında topu tuttuğuna ilişkin hiçbir veri söz konusu değil. Çizgiler sınıra dahildir. Ceza alanı dışında tutulmadığını düşünüyorum. Onyekuru sonrasında da ayağını uzattı. Bu da sadece faul, kartı gerektiren bir ihlal yok.

Deniz Çoban: Ben de bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu pozisyonda.

VALENCIA’NIN PENALTI POZİSYONU

Bülent Yıldırım: Valencia dönmeye çalışırken temas hassasiyeti yüksek. Akintola ayağı yerdeyken topa doğru uzanıyor. Top için mücadele. Valencia’nın kolay yere düştüğü fikrindeyim. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.

SAMET AKAYDIN’IN PENALTI POZİSYONU

Bülent Yıldırım: Bu tarz iyi yükselerek hamle yapıyorsanız, topa vuracaksınız. Belhanda topa temas edemiyor. Nasıl yükselmiş? O ayağın orada ne işi var? Diz omuza vuruyor, topa vuramıyorsunuz, el rakibin yüzüne geliyor, bir de üstüne düşüyorsunuz. Bu bir ihlal ve penaltı.

Deniz Çoban: 12. kural, rakibin üstüne sıçrıyor. Rakip yükselemiyor, topa ulaşamıyor ve düşerken de rakibin üstüne düşüyor. Benim açımdan da bu net bir penaltı. Oyuncu yükselirken rakibin üzerine sıçrıyor. Tamam, Belhanda oyuncudan önce sıçradı. Fenerbahçeli oyuncu kambura falan da yatmıyor. Belhanda’nın düşmesine de sebep olmuyor. Samet olabildiğince dik ve hedefinde top var. Buradan sonra Fenerbahçeli oyuncu dik duramıyor. Belhanda rakibin üzerine düşüyor.

MIHA ZAJC’A YAPILAN FAUL

Bülent Yıldırım: Tartışılacak bir şey yok burada. Bu hareket net faul.

Deniz Çoban: Benim açımdan net bir faul ama Ali Palabıyık oyna diyor.

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