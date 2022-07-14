Adana Demirspor, Fenerbahçe’den Arda Okan Kurtulan’ı transfer etti
Adana Demirspor, Fenerbahçe'de şans bulamayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor. Fenerbahçe’den Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu Adana Demirspor kampına katılacak.
20 yaşındaki futbolcu Arda Okan Kurtulan Makedonya Milli Takımı’nda forma giyiyor. Sol kanat mevkiisinde oynayan Arda, Erokspor altyapısından Fenerbahçe’ye transfer olup A Takım’a yükselme başarısı gösterdi.
Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından “Hoş geldin Arda Okan Kurtulan” mesajı ile yayınladı.