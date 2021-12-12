Adana Demirspor, Giresunspor’un kilidini 90+3’te açtı

İki haftadır gol atamayan Adana Demirspor, 3 maçtır kazanan ve 4 haftadır yenilmeyen formda Giresunspor'u Stambouli'nin 90+3'te attığı şık golle 1-0 mağlup etti.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

İki takımın da pozisyonlar bulup harcadığı ve kalecilere takıldığı maçta son sözü ev sahibi takımdan Benjamin Stambouli söyledi. İki haftadır gol atamayan Adana Demirspor 90+3’de Fransız oyuncunun şık golüyle Giresunspor’u 1-0 yenip rakibinin de 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Taraftarının tribünleri doldurduğu Adana Demirspor son dakikaya kadar galibiyet golünü aradı. Vargas’ın taç çizgisinden kayarak çevirdiği top Balotelli’ye geldi. İtalyan oyuncu Gökhan’ı görüp, İsviçreli oyuncu da tek pasta sol kanattan ceza sahasına giren Stambouli’ye topu gönderdi. Çaprazdan sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Okan’ın müdahalesi yeterli olmadı ve Adana Demirspor tribünlerini sevince boğan golde top ağlarla buluştu.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 23 puana yükseldi. Giresunspor ise 19 puanda kaldı.

Ev sahibi takım 2 haftanın ardından kazanırken, 3 maçtır kazanan Giresunspor ise 4 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Ligin 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Altay’ı konuk edecek.