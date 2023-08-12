Adana Demirspor gücünü gösterdi

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Hırvat ekibi Osijek’i ezip geçen Adana Demirspor, yeni sezonda da iddialı olacağının sinyalini verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vincenzo Montella yönetiminde geçen sezon ligin flaş takımı olarak Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden Adana Demirspor, teknik direktör değişikliği sonrası Patrick Kluivert'la Avrupa'ya muhteşem bir giriş yaptı. 2. eleme turunda Romanya’da Cluj'u saf dışı bırakıp ilk Avrupa macerasını kayıpsız geçen Akdeniz temsilcisi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Osijek'i ise adeta sahadan sildi.

Hırvat rakibini evinde 5-1'lik skorla mağlup edip 17 Ağustos'taki rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Akdeniz ekibinde Teknik Direktör Kluivert ise temkinli konuştu, “İnanılmaz bir skor aldık, inanılmaz bir performans gösterdik ama hala Hırvatistan'a gidip ikinci maçı oynamamız lazım” ifadelerini kullandı.

NIANG ASİSTLE BAŞLADI

Adana Demirspor’un Nani'den sonraki ikinci flaş transferi M'Baye Niang, mavi-lacivertli formayı ilk kez Osijek maçında giyerken taraftara asistle ‘Merhaba' dedi. Yusuf Erdoğan'ın attığı 5. golün pasını veren 28 yaşındaki Senegalli maçın ardından tribünlere galibiyet ‘üçlüsü' çektirdi.