Adana Demirspor ile Antalyaspor’un sessiz randevusu: 0-0
Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk eden Adana Demirspor, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Adana ekibi puanını 45 yaparken Antalyaspor puanını 32’ye yükseltti.
- MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada rakip ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı auta attı.
- 10. dakikada Ndao’nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinden yükselen Da Silva kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
- 13. dakikada ceza sahasının dışında topu önünde bulan Vargas, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
- 26. dakikada Yunus Akgün sağ kanattan topu ceza sahası dışındaki Balotelli’ye çıkarmak istedi, Hakan Özmert araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- 31. dakikada Adana ekibi Yunus Akgün’ün düşürülmesiyle ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Balotelli’nin vuruşunda top kaleci Boffin’de kaldı.
- İlk yarı golsüz sona erdi.
- 51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik’in vuruşunda meşin yuvarlak Muric’te kaldı.
- 60. dakikada Gökhan İnler’in ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 68. dakikada Adana ekibi gole yaklaştı. Gökhan İnler’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Vargas topu kaleye yolladı. Rakip defans topu çizgiden çıkardı.
- 69. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Da Silva, ceza sahası içerisine girip topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşan meşin yuvarlak ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
- 83. dakikada Assombalonga’nın pasıyla topla buluşan Balotelli sert vurdu. Top kaleci Boffin’de kaldı.
- Kalan dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyen Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.